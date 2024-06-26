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Более 4 тысяч снимков обнаруженных вражеских целей: в ГУР рассказали о работе со спутником ICEYE

Украина, Среда 26 июня 2024 11:29
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Более 4 тысяч снимков обнаруженных вражеских целей: в ГУР рассказали о работе со спутником ICEYE Фото: в ГУР рассказали о работе спутника ICEYE (iceye.com)
Автор: Ярослава Борзова

Специалисты ГУР МО Украины используют космический аппарат ICEYE для выявления враждебных целей и защиты государства почти два года. За это время разведчикам удалось сделать более 4 тысяч снимков вражеских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Как отмечают в ГУР, новый уровень качества и оперативности получения разведывательных данных стал возможным благодаря благотворителям и пожертвованиям украинцев на "народный байрактор", средства из которого были направлены на закупку спутника по запросу Министерства обороны Украины.

Разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства РФ.

Возможности

В Главном управлении разведки перечислили все преимущества работы спутника. В частности, он способен четко распознавать цели, несмотря на их тщательную маскировку врагом.

"Сила "народного спутника" может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора", - говорится в сообщении.

Результаты

В ведомстве сообщают, что за период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE специалисты в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов, среди них:

  • 370 - аэродромы;
  • 238 - позиции ПВО и радиотехнической разведки;
  • 153 - нефтебазы и составы горючего;
  • 147 – составы ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;
  • 17 - военно-морские базы.

"Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага - это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти!", - подчеркнули в ведомстве, поблагодарив всех причастных к сбору на данные потребности.

Фото: спутниковые снимки ICEYE вражеских целей (t.me/DIUkraine)

Работа спутника ICEYE

Напомним, в прошлом году ГУР рассказывало, что благодаря "народному спутнику" ICEYE украинским бойцам удалось уничтожить российские корабль и подлодку в Севастопольской бухте.

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