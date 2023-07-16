Более 3600 оккупантов и 29 танков. ВСУ подсчитали потери россиян за прошлую неделю
Силы обороны Украины на прошлой неделе смогли уничтожить 3640 российских оккупантов. Кроме этого, удалось создать условия для дальнейшего прорыва украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
По его данным, в период с 10 по 16 июля Силами обороны Украины был также уничтожен 1 вражеский вертолет, 2 ракеты и 135 БпЛА.
ВСУ уничтожили 29 танков и 62 боевых бронированных автомобилей.
Среди потерь:
- 115 артиллерийских систем;
- 13 РСЗО;
- 12 установок ПВО;
- 115 единиц автотехники;
- 38 единиц спецтехники.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Они добиваются определенных успехов и закрепляют на позициях.
К тому же наши бойцы ведут наступление севернее и южнее Бахмута. Отметим, что бои продолжаются не в самом городе, а на флангах. Украинское командование сообщало, что наши военные могут взять Бахмут в тактическую обстановку, что позволит контролировать действия россиян в городе.
Между тем на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.
На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка ВСУ достигают успеха и закрепляются на достигнутых рубежах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.