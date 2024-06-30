РФ пыталась пробить оборону на Харьковском направлении, но тщетно, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Однако Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Ситуация на фронтах

Оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении. Отбито пять попыток продвинуться в сторону наших позиций. Активных боевых действий пока нет.

Похожая ситуация на Купянском направлении, где агрессор штурмовал с начала суток пять раз. Другая активность врага отсутствует.

Лиманское направление. Уже девять штурмовых действий агрессора за сегодня. Враг действовал в районах Невского и Торского, два боестолкновения в районе Невского еще продолжаются.

На Краматорском направлении происходят бои в районе Часового Яра. Всего уже шесть раз оккупанты атаковали на данном направлении, четыре штурма еще продолжаются.

На Торецком направлении враг применил авиацию. Нанесены удары КАБ в районах Нью-Йорка, Железного и Торецка.

На Покровском направлении агрессор атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Сокола. Всего 29 штурмовых действий за сегодня, из них шесть еще продолжаются.

На Времовском направлении продолжается бой в районе Макаровки.

Напомним, по состоянию на утро 30 июня ВСУ уничтожили 53 артиллерийских системы и 46 беспилотных летательных аппаратов.

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