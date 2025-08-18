Более 3200 дронов типа "Шахед" было сбито за год с вертолетов, - Сырский

Украинская ПВО сбила более 3200 дронов "Шахед". Кроме того, есть новые системы и планы наращивания обороны.
Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью РБК-Украина.
Сырский рассказал о состоянии и перспективах противовоздушной обороны Украины.
По его словам, армия активно увеличивает количество высокотехнологичных систем ПВО и модернизирует мобильные огневые группы, оснащая их прицелами с искусственным интеллектом.
Сырский также отметил, что значительную эффективность против дронов показала армейская авиация.
"Очень хорошо себя зарекомендовала армейская авиация: вертолеты, которые имеют пулеметное вооружение, показывают большую эффективность. Могу сказать, что с августа прошлого года по август этого года они сбили более 3200 дронов типа "шахед" - это впечатляющие цифры", - подчеркнул он.
Кроме того, в армии активно применяют легкомоторную авиацию и зенитно-ракетные войска.
Генерал добавил, что перспективным направлением развития являются дроны-перехватчики.
"Здесь у нас много разработок, которые могут спокойно конкурировать с такими известными фирмами, как Merops", - заявил Сырский, уточнив, что планы по наращиванию использования таких систем продолжают реализовываться.
Напомним, что участник Brave1 создает комплекс ПВО "воздух-воздух" для защиты украинского неба от российских дронов. Разработка уже проходит боевые испытания.
Кроме того, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.