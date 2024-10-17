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Более 30 танков и бронемашин. Десантники ВСУ отбили массированный штурм россиян (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ отбили штурм россиян под Курахово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сумели отбить массированный штурм россиян. Враги применили большое количество бронемашин и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду ВСУ в Telegram.

Как отметили в бригаде, российские оккупанты при помощи 27 бронемашин с пехотой и шести танков попытались прорвать позиции защитников в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Бойцы ВСУ открыли огонь по врагу еще на подступах к их передовым позициям. 

 

"В ходе боя уничтожены 11 бронемашин с десантом и три танка. Еще три бронемашины и один танк были повреждены", - рассказали в бригаде. 

При этом десантникам удалось подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор". 

Также были ликвидированы 36 оккупантов, еще 37 - получили ранения. 

Ситуация в районе Курахово

Напомним, город Курахово Донецкой области является одной из целей российских оккупантов после того, как им удалось взять под свой контроль Угледар.

Сейчас враг пытается взять город в полуокружение. Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина рассказал, что бои за населенный пункт могут начаться уже в ближайшие недели.

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