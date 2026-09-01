Более 2800 реактивных дронов запустила Россия по Украине в августе, - Игнат

Россия масштабирует использование реактивных "Шахедов"

По словам Игната, враг использует реактивные дроны как днем, так и ночью.

"Но собственно, в течение дня, с 27 числа до конца месяца, такая интенсивность атак, особенно в направлении Киева, была достаточно большой", - говорит он.

Идут эти дроны с севера, ближе к белорусской границе, и дальше через Киевское море приближаются к столице. Но это не единственный маршрут их пролета.

"Командование ПВО выставляет рубежи обороны на этих маршрутах, много дронов уничтожается именно там, но, к сожалению, и до столицы добирается. Буквально сегодня даже было попадание дрона в жилой дом", - уточнил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что в июне такого количества реактивных "Шахедов" еще не было.

"Враг нарастил их применение в июле в пять раз больше, чем в предыдущие месяцы. Такая же тенденция продолжилась сейчас и в августе. За август врагом было применено более 2800 реактивных БпЛА", - говорит спикер.

Как сбивают дроны

Игант отметил, что процент сбития реактивных дронов меньше, чем обычных - около 60%.

"Но процент дронов, летящих с двигателями внутреннего сгорания, имеется в виду классические "Шахеды", те же "Герберы", "Пародии", то там процент сбития остается стабильно высоким", - сообщил Игнат.

По его словам, есть противодействие ПВО, чтобы максимально много сбивать именно эти БпЛА - 90-95%, поэтому общий процент ущерба все же высок.

"Но, несмотря ни на что, имеем поражение сегодня и попадание от дронов, и прилеты ракет", - уточнил он.