Более 260 вражеских атак за сутки: Генштаб обновил карты боев на фронте

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4239 обстрелов, из них 169 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4863 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Березовка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Красное, Гуляйполе, Орехов Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых бомб, совершил 199 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Волчанска, Синельниково, Одрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.



На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 107 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое, Филиал и Дачное.



На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 15 штурмовых действий, украинские защитники отражали атаки в районах Сладкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая и Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.