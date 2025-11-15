Более 260 вражеских атак за сутки: Генштаб обновил карты боев на фронте
В течение суток, 14 ноября, вдоль всей линии фронта зафиксировано 265 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 4239 обстрелов, из них 169 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4863 дроны-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Березовка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Красное, Гуляйполе, Орехов Запорожской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых бомб, совершил 199 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Волчанска, Синельниково, Одрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.
На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил 35 атак вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 107 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое, Филиал и Дачное.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении враг совершил 15 штурмовых действий, украинские защитники отражали атаки в районах Сладкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая и Варваровки.
На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 157 400 военных.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 000 человек.
Также враг потерял шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 490 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 14 ракет, две единицы специальной и 90 единиц автомобильной техники.