Более 2400 украинских детей были вывезены в Беларусь, - доклад Йельского университета

Результаты исследования, проведенного Лабораторией гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, финансируемой Государственным департаментом США, переданные агентству Reuters, являются наиболее обширными на сегодняшний день сведениями о предполагаемой роли Беларуси в российской программе переселения украинских детей.

Россия ранее заявляла, что предлагает гуманитарную помощь тем, кто хочет добровольно покинуть Украину, и отвергает обвинения в военных преступлениях.

Среди основных выводов, сделанных в 39-страничном отчете, - то, что дети были вывезены по меньшей мере из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, исследователи Йельского университета назвали постоянной практикой.

Более 2 тысяч детей, выявленных Йельским университетом, были перевезены в детский центр "Дубрава" в Минской области Беларуси в период с сентября 2022 года по май 2023 года, а 392 ребенка были доставлены в 12 других учреждений.

"Систематические усилия России по выявлению, сбору, транспортировке и перевоспитанию детей Украины осуществлялись при содействии Беларуси. "РФ и белорусский режим совместно координируют и финансируют перемещение детей из оккупированной Россией Украины через территорию России в Беларусь", - говорится в докладе.

Перевозка детей в Беларусь через территорию России "в конечном итоге координировалась" между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Попадая в Беларусь, дети проходили военную подготовку и перевоспитание, а Лукашенко одобрил использование государственных организаций для перевозки детей из Украины в Беларусь и финансирования их транспортировки, говорится в докладе Йельского университета.

Неясно, сколько детей, выявленных в ходе исследования Йельского университета, остаются в Беларуси.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

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