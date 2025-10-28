ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Более 22 тысяч жителей Киева получили матпомощь из-за разрушения жилья от обстрелов РФ

Киев, Вторник 28 октября 2025 17:23
UA EN RU
Более 22 тысяч жителей Киева получили матпомощь из-за разрушения жилья от обстрелов РФ Киев оказал помощь жителям из-за разрушения жилья от обстрелов РФ (иллюстративное фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С начала 2022 года в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам" материальную поддержку получили более 22 тысяч жителей Киева, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за разрушения или повреждения жилья в результате российских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА по вопросам осуществления полномочий местного самоуправления Марины Хонды.

По ее словам, с 2022 года 20 490 человек получили единовременную помощь в размере 10 000 грн. Еще 1 009 человек получили 40 000 грн на срочное временное отселение из-за разрушения или повреждения жилья. Кроме того, 584 жителя столицы получают ежемесячное пособие в размере 20 000 грн, поскольку не могут длительное время проживать в разрушенном или поврежденном доме.

"Общий объем выплат в рамках программы составляет более 260 млн грн", - сообщила заместитель Кличко.

Она подчеркнула, что Киев не только оказывает финансовую помощь, но и оперативно реагирует на нужды пострадавших жителей столицы.

Программа "Забота. Навстречу киевлянам" предусматривает не только финансовую поддержку, но и оперативное реагирование на нужды жителей, понесших потери из-за войны, отметила Марина Хонда.

"За каждой выплатой стоит человеческая история - разрушенный дом, потерянные вещи, пережитый страх. Поэтому важно, чтобы помощь была не только финансовой. Наши специалисты из районных управлений социальной и ветеранской политики выезжают на места прилетов, поддерживают и консультируют людей, помогают оформить заявления на получение материальной помощи", - подчеркнула заместитель председателя КГГА.

Как получить помощь

Чтобы получить материальную помощь, нужно подготовить пакет документов, ознакомиться с которым можно по ссылке:

https://minio.kyivcity.gov.ua/kyivcity/sites/26/2025/06/26/Nakaz_264.pdf

В частности, заявления на получение денежной компенсации в размере 20 000 грн подаются через Центры предоставления административных услуг горорда Киева.

Заявления на выплаты 10 000 грн и 40 000 грн принимают районные государственные администрации.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Ракетная атака
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию