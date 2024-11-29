Горячее всего на Покровском направлении. Генштаб обновил ситуацию на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 207 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском и Кураховском направлениях.

Российские войска нанесли по позициям украинских защитников и мирных населенных пунктах два ракетных и 93 авиационных ударов, использовав 111 ракет, 67 управляемых авиабомб и более 1700 дронов-камикадзе. Общее количество обстрелов превысило 4800, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня.

Оперативная ситуация по основным направлениям

Харьковское направление: украинские защитники сдержали 12 атак врага вблизи Волчанска, Тихого и Глубокого. Российская авиация нанесла удары по Липцам и Нескучному.

Купянское направление: произошло 25 боевых столкновений, атаки врага остановлены возле Фиголовки, Колесниковки, Райгородки и других населенных пунктов. Российские войска нанесли авиаудар тремя КАБ по Купянску.

Лиманское направление: шесть атак противника остановлено возле Твердохлебово, Грековки и других населенных пунктов. Ударам подверглись районы Ивановки и Серебрянского леса.

Краматорское и Торецкое направления: украинские воины отбили 10 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Торецка и Щербиновки.

Покровское направление: враг совершил 61 попытку прорыва, в частности вблизи Миролюбовки, Лисовки и Даченского.

Кураховское направление: оккупанты 43 раза пытались прорвать оборону в районах Сонцовки, Курахово и Елизаветовки.

Времовское направление: зафиксировано 20 атак, в том числе возле Трудового, Веселого Гая и Новодаровки.

Ореховское и Гуляйпольское направления: активных боевых действий враг не проводил, но совершил ракетный удар в районе Новоалександровки.

Другие направления

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. На границе с Черниговской и Сумской областями враг продолжает обстрелы и разведку, используя дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по местам сосредоточения противника. По имеющейся информации, оккупанты совершили 19 авиаударов по своей территории в Курской области.