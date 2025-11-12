Более 200 атак за сутки: ВСУ сдерживают мощнейшие штурмы россиян под Покровском

За сутки на фронте произошло более 200 боевых столкновений. Наибольшая интенсивность боев наблюдается на Покровском направлении, где воины ВСУ отбивают массированные штурмы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 22:00 12 ноября украинские Силы обороны продолжают сдерживать интенсивное наступление российских войск по всей линии фронта.

Генштаб сообщает, что в течение суток произошло 216 боевых столкновений, враг нанес два ракетных и 24 авиационных удара, сбросил 58 управляемых авиабомб и запустил более 2000 дронов-камикадзе. В целом противник совершил более 2800 обстрелов позиций украинских войск.

При этом украинцы продолжают истощать противника и срывать его планы наступления, сохраняя контроль над ключевыми рубежами фронта.

Сегодня особенно отличились воины 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно уничтожают врага и сдерживают его продвижение на нескольких участках фронта.

Самые ожесточенные бои - на Покровском направлении

Интенсивно российские войска штурмуют позиции Сил обороны на Покровском направлении, где зафиксировано 78 попыток продвинуться вперед. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Новогродовка, Родинское, Удачное, Котлино и вблизи Новопавловки.

Именно здесь, по предварительным данным, украинские воины ликвидировали около 100 оккупантов, еще 39 ранили, уничтожили автомобиль, специальную технику, четыре мотоцикла, два беспилотника и повредили более десятка укрытий врага.

Лиманское и Константиновское направления - под постоянным огнем

На Лиманском направлении продолжаются жесткие бои - за сутки враг 31 раз пытался прорвать оборону украинских подразделений возле населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Заречное, Новоселовка, Дробышево и Лиман. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 24 штурма в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Яблоновки и Софиевки.

Другие направления

На Южно-Слобожанском направлении идет 17 боев, в частности возле Волчанска и Григорьевки.

На Купянском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться в сторону Петропавловки и Богуславки.

На Славянском направлении украинские силы отбили семь атак в районах Дроновки и Серебрянки.

На Александровском направлении зафиксировано 13 атак возле Январского, Вербового и Рыбного, а на Гуляйпольском - шесть штурмов в районе Зеленого Гая.

На Ореховском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских защитников у Приморского и Новоданиловки, один бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили две неудачные попытки наступления в районе Антоновского моста.