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Более 20 лет тюрьмы. Суд Чехии подтвердил приговор боевику "ДНР", который воевал на Донбассе

Архивное фото: Суд Чехии подтвердил приговор боевику "ДНР", который воевал на Донбассе (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Апелляционный суд в Чехии сегодня, 10 января, подтвердил приговор, которым Алоиза Полака приговорили к 21 году лишения свободы. Мужчина ранее воевал на стороне боевиков "ДНР" и убил четырех украинских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Издание пишет, что 52-летний мужчина из Брно в период с 2016 по 2020 год убил по меньшей мере четырех украинских военных, будучи снайпером. Адвокат на суде отметил, что боевика, очевидно, уже нет в живых.

Председатель апелляционной коллегии Ян Кадлец заявил, что поскольку удалось доказать, где воевал мужчина и что он был снайпером, оснований сомневаться в убийстве четырех человек нет. Таким образом, он отклонил апелляцию, в которой адвокат Полака требовал нового пересмотра дела.

Прокурор просил увеличить наказание для боевика "ДНР", однако судья отказал ему в этом.

Дело в суде находится не впервые

Высокий апелляционный суд Праги рассматривал это дело в третий раз. Он дважды возвращал дело на новое рассмотрение, поскольку смерть четырех человек не была частью приговора первой инстанции. При этом обвинение основывалось главным образом на статусе Полака в Facebook.

Однако в сентябре прошлого года обвинение было подкреплено заявлением военного эксперта. Уголовная палата признала мужчину виновным в участии в террористической группе и совершении теракта. Он увеличил ранее назначенный двадцатилетний срок заключения. 

Автор заявления Отакар Фолтин - бывший начальник военной полиции и нынешний сотрудник военного управления Пражского Града - показал на суде, что Полак явно участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков в данное время и в данном месте. Свое заявление эксперт основывал на изучении метаданных фотографий.

Что известно о боевике

В декабре 2016 года Полак выехал из Праги на территорию, контролируемую так называемой "Донецкой народной республикой". Он был вооружен и начал выполнять боевые задачи. 

Он также принимал активное участие в боях против украинских военных в рядах так называемой "Республиканской гвардии". Сначала работал снайпером, позже командиром взвода.

Суди над бойовиками та представниками "ДНР"

В октябре сообщалось, что правоохранители Чехии закончили расследование в отношении так называемого "почетного консула ДНР" Нелы Лесковой. Дело передано в суд.

Уже в ноябре стало известно, что в Киеве боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы, он заряжал вражеские танки.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении боевика "ДНР" Артема Жоги. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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