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Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб

Вторник 12 ноября 2024 08:10
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Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки с 11 на 12 ноября российская армия потеряла на фронте 1950 солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили 23 танка, 38 артсистем и 81 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 712 610 (+1950) человек;
  • танков - 9276 (+23) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18 847 (+81) ед.;
  • артиллерийских систем - 20 352 (+38) ед;
  • РСЗО - 1249 (+4) ед.;
  • средства ПВО - 996 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 737 (+61) ед;
  • крылатых ракет - 2629 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 870 (+68) ед;
  • специальной техники - 3626 (+6) ед.

Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб

Напомним, что по состоянию на вечер 11 ноября, на фронте произошло 185 боев. Наиболее интенсивно враг атаковал украинские войска на Покровском направлении.

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Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
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