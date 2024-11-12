Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб

За последние сутки с 11 на 12 ноября российская армия потеряла на фронте 1950 солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили 23 танка, 38 артсистем и 81 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:

Напомним, что по состоянию на вечер 11 ноября, на фронте произошло 185 боев. Наиболее интенсивно враг атаковал украинские войска на Покровском направлении.

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