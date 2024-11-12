Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
Фото: украинские военные (Getty Images)
За последние сутки с 11 на 12 ноября российская армия потеряла на фронте 1950 солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили 23 танка, 38 артсистем и 81 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 712 610 (+1950) человек;
- танков - 9276 (+23) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 847 (+81) ед.;
- артиллерийских систем - 20 352 (+38) ед;
- РСЗО - 1249 (+4) ед.;
- средства ПВО - 996 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 737 (+61) ед;
- крылатых ракет - 2629 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 870 (+68) ед;
- специальной техники - 3626 (+6) ед.
Напомним, что по состоянию на вечер 11 ноября, на фронте произошло 185 боев. Наиболее интенсивно враг атаковал украинские войска на Покровском направлении.
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