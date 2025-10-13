Более 160 боевых столкновений за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления

По данным Генштаба ВСУ, в течение дня противник совершил 73 авиационных налета, сбросив 134 управляемые авиабомбы. Кроме того, россияне использовали 1924 дрона-камикадзе, зафиксировано 3249 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

Северо-Слобожанское и Курское направления

На этом участке зафиксировано шесть атак российских оккупантов. РФ нанесла два авиационных удара, сбросила четыре управляемые авиационные бомбы, осуществила 118 обстрелов.

Южно-Слобожанское направление

Состоялось 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного, Кутьковки. До сих пор продолжается четыре боевых столкновения.

Купянское направление

Российские войска совершили пять атак на позиции украинских защитников в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.

Лиманское направление

Российские захватчики 12 раз штурмовали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголовое, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Дробышево. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Славянское направление

ВСУ в течение суток отбили семь попыток наступления в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григорьевка.

Краматорское направление

Украинские защитники отражают одну вражескую атаку в направлении Ступочек.

Константиновское направление

Сегодня россияне 21 раз штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполье, Полтавка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили 20 атак врага.

Покровское направление

Оккупанты совершили 52 попытки наступления в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в направлении Новопавловки. Боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Предварительно, на этом направлении ВСУ ликвидировали 113 и ранили 75 оккупантов. Кроме того, уничтожено восемь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, 20 беспилотных летательных аппаратов, 20 единиц автомобильной техники, одну единицу специальной техники.

Украинские защитники уничтожили три боевые бронированные машины, одну артиллерийскую систему, 10 единиц автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.

Александровское направление

За сутки россияне 23 раза пытались прорваться вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сичневое, Вороное, Степное, Новониколаевка, Новогригорьевка, Ялта и Сосновка. Бои продолжаются в двух локациях.

Гуляйпольское направление

В течение суток захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудары по Барвиновке и Зализничному.

Ореховское направление

РФ осуществила четыре бесполезные атаки в районе Степного.

Приднепровское направление

Российские захватчики трижды проводили наступательные действия в направлении Антоновки.