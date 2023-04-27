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Более 150 отечественных компаний участвовали в конференции по восстановлению Украины в Риме

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Рим, Четверг 27 апреля 2023 02:02
Более 150 отечественных компаний участвовали в конференции по восстановлению Украины в Риме Фото: украинские компании обсудили сотрудничество с итальянцами по восстановлению (telegram/Denys_Smyhal)
Автор: Максим Шушко

В ходе конференции по восстановлению Украины в Риме представители более 150 украинских компаний обсудили возможности сотрудничества с итальянцами.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Представители отечественных компаний обсудили сотрудничество по многим направлениям по восстановлению Украины с итальянскими бизнесменами.

"Не только послушали вдохновляющие речи, не только рассказали о том, что нас беспокоит, но и познакомились: у каждой компании по 5-7 бизнес-переговоров, некоторые даже подписали бизнес-контракты", - отметил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков .

В пленарном заседании в Риме приняли участие ведущие министры бизнес-ассоциации. Состоялись тематические заседания, посвященные инфраструктуре и логистике, фармацевтике и медицине, а также вопросам, связанным с развитием промышленности.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмигаль принял участие в конференции по восстановлению Украины в Риме. Также встретился с президентом и премьер-министром Италии, главой министерства обороны, главами палат итальянского парламента.

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