Более 150 дронов и 49 единиц техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 49 единиц военной техники и 156 вражеских дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 53 авиаудара, провел 35 боевых столкновений и осуществил 933 артобстрела.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны, за прошедшие сутки, отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники и защитницы отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов в районе Работино Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии в живой силе составили 362 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 68 единиц военной техники врага.

4 танка;

7 ББМ;

14 артсистем;

2 РСЗО;

19 автомобилей;

3 единицы специальной техники.

Силы обороны также уничтожили 3 склада боеприпасов россиян.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 156 БПЛА разных типов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 9 атак противника на Лиманском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили пять артиллерийских средств.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись к участку автомагистрали Р07 Купянск-Сватово к востоку от Табаевки. Также зафиксировано продвижение на северной окраине Авдеевки. На левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынкив, продолжались позиционные бои.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 2 февраля, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 060 военных. Кроме того, ВСУ потопили катер, уничтожили 46 артсистем и 49 единиц автомобильной техники.