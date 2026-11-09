Более 15 млрд грн за время войны: как бизнесы SCM Ахметова помогают армии и гражданским

Компании, входящие в SCM Рината Ахметова, вместе с Фондом Рината Ахметова и ФК "Шахтер" за период полномасштабной войны направили на нужды обороны, гражданских и громад более 15 млрд грн (более 404 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службы SCM.
Как рассказали в SCM, помощь распределяют между несколькими направлениями. Основные из них:
Часть средств идет на адвокационную деятельность и сохранение памяти.
Военным помогают через проект "Стальной фронт Рината Ахметова". За его счет подразделения получают автомобили, бронетехнику, медицинский транспорт, дроны, тепловизоры и прицелы, рации, аптечки и турникеты, форму, обувь и горючее.
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По данным SCM, "Метинвест" спроектировал и изготовил для фронта более 1,2 тыс. стальных блиндажей. Два из них уже используются в качестве подземных госпиталей, обустроенных по натовским стандартам.
Гуманитарную помощь гражданским оказывают преимущественно Фонд Рината Ахметова и "Сердце Азовстали". С начала полномасштабного вторжения фонд передал украинцам более 13 млн продуктовых наборов и 700 тыс. единиц медикаментов.
Отдельные программы предусматривают реабилитацию пострадавших от обстрелов детей и взрослых, а также социальное жилье для мариупольских переселенцев.
Защитники Мариуполя с I и II группой инвалидности получают от фонда и Сердца Азовстали квартиры. К концу 2026 года количество переданных квартир должно составить не менее 450.
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На проект "Сердце Азовстали" в общей сложности Ахметов от его старта направил около 2,2 млрд грн.
Кроме благотворительности, в SCM сообщили об объеме инвестиций. С февраля 2022 года группа вложила в Украину более 4,3 млрд долларов (168,5 млрд грн), а от основания - более 18 млрд долларов (377 млрд грн). Более 1 млрд долларов из этих средств пошло на восстановление активов, пострадавших от российских атак.
По словам представителей группы, именно благодаря этому ДТЭК продолжает производить и распределять электроэнергию. Энергетики "ДТЭК Сети" с начала войны вернули свет более чем в 64 млн домов в прифронтовых и пострадавших регионах.
Как недавно сообщалось, в ДТЭК заявили о новых инвестиционных проектах, несмотря на разрушение мощностей.
Напомним, System Capital Management (SCM) - международная инвестиционная компания, которую основал украинский бизнесмен Ринат Ахметов.