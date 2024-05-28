ВСУ имели продвижение к северу от Харькова, а у РФ успехи у Купянска: карты ISW

Украинские силы совершили незначительное продвижение к северу от Харькова в направлении Липцев. Однако россияне продолжали свои атаки у Волчанска.

Операция №1 - Харьковская область

Украинские силы совершили незначительное продвижение к северу от Харькова в направлении Липцев. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно отвоевали часть территории в полях севернее Липцев. В то же время, российский блоггер утверждал, что российские военные продвинулись к северу от Липцев на глубину до 500 метров, но ISW не нашла подтверждения этого заявления.

Россияне продолжали атаки вблизи Липцев и Терновой, на международной границе между Липцами и Волчанском. Российские войска продолжили атаки северо-восточнее Харькова в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинские войска сохраняют присутствие на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска на северном берегу реки Волча.

Операция №2 - Луганская область

Россияне недавно совершили подтвержденное продвижение вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 26 мая, указывают на то, что российские силы продвинулись восточнее Мясожаровки. Дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что российские силы недавно продвинулись к западу от Нововодяного.

Российские войска якобы продвинулись в направлении Стельмаховки, северо-западнее Сватового, на 300 метров в пределах Берестового и в пределах Белогоровки. Однако ISW не нашла подтверждения этих российских заявлений.

Российские войска продолжали наступательные операции:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки; восточнее Купянска возле Петропавловки и Кисловки;

северо-западнее Сватового у Ивановки, Степной Новоселовки и Берестового;

к западу от Сватового возле Мясожаровки; юго-западнее Сватового возле Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки и Нововодяного;

северо-западнее Кременной близ Невского;

к западу от Кременной возле Тернов;

к югу от Кременной возле Григоровки и Белогоровки.

Операция №3 - Донецкая область

27 мая российские войска продолжали наступательные действия юго-восточнее Северского в районе населенных пунктов Выимка, Верхнекаменное и Спирное.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Времен Яра, но подтвержденные изменения на линии фронта в этом районе не зафиксированы. Россияне предположительно продвинулись вдоль фронта шириной до 720 метров на восточной и южной окраинах микрорайона "Канал" (самый восточный район Времен Яра), хотя ISW не видела визуальных доказательств этого утверждения.

Российские войска недавно совершили подтвержденное продвижение северо-западнее Авдеевки на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе 27 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 25, 26 и 27 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к западу от Очеретиного (к северо-западу от Авдеевки), к северо-востоку от Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и к западу от Соловьевого ( к северо-западу от Авдеевки).

Бои также продолжались:

к северу от Авдеевки у Калинового;

северо-западнее Авдеевки возле Новоалександровки и Новоселовки Первой;

к западу от Авдеевки у Уманского и Яснобродовки;

юго-западнее Авдеевки близ Невельского.

Российские войска могли продвинуться юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Боевые действия также продолжались западнее Донецка возле Красногоровки и юго-западнее Донецка возле Победы, Константиновки и Сладкого. По сообщениям, подразделения российской 5-й отдельной мотострелковой бригады (1-й АК ДНР) продолжают действовать возле Красногоровки.

Российские войска могли продвинуться вперед в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, но никаких изменений на линии фронта в этом районе не было подтверждено. Российский блоггер утверждал, что российские войска продвинулись на 700 метров в ширину и 700 метров в глубину к западу от Урожайного (южнее Великой Новоселки). ISW не видела визуальных доказательств этих утверждений.

"Южная ось"

27 мая продолжались позиционные бои на западе Запорожской области вблизи Роботиного и Вербового. По сообщениям, вблизи Роботиного действуют подразделения российского 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ, Юго-восток).

На левом (восточном) берегу Херсонской области, в частности близ Крынок, также продолжались бои. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили четыре российских атаки вблизи Крынок и "других левобережных плацдармов", предполагая, что украинские силы могут иметь позиции на восточном берегу в других местах. Однако непонятно, какую территорию может иметь в виду украинский Генеральный штаб.

Ранее РБК-Украина сообщало, чтопо состоянию на 23:00 понедельника, 27 мая, горячей оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времевском направлениях.

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