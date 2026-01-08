Более 140 вражеских штурмов на 11 направлениях: вечерняя сводка Генштаба

По состоянию на 22:00 четверга, 8 января, на фронте произошло 142 боевых столкновения. Больше всего зафиксировано на Покровском направлении, где россияне совершили 27 штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram .

В течение суток россияне нанесли один ракетный и 15 авиаударов, применили две ракеты и сбросили 58 управляемых авиационных бомб. РФ осуществила обстрелы с применением 2982 дронов-камикадзе и осуществила 3055 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне совершили три штурма. Также враг 90 раз обстрелял позиции Сил обороны и населенных пунктов, в том числе два - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ шесть раз штурмовала в районах населенных пунктов Бугруватка, Вильча, Фиголевка.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза атаковали в сторону Купянска, Петропавловки и Новой Кругляковки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении россияне восемь раз атаковали в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении зафиксировано четыре штурма оккупантов вблизи Северска, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты 16 раз штурмовали в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении Россия 27 раз атаковала в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

С начала суток на этом направлении обезврежен 81 оккупант, из них 55 - безвозвратно. Также уничтожено четыре единицы автомобильной техники, один квадроцикл, 14 БпЛА, четыре единицы спецтехники, поражено восемь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка, Сечневое и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении состоялось 16 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. До сих пор продолжаются два боя. Под вражескими авиаударами были Юльевка, Риздвянка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализничное.

На Ореховском направлении пока продолжается одно боестолкновение в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг трижды штурмовал в районе Антоновского моста.