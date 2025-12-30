Более 140 боестолкновений: Генштаб предоставил вечернюю сводку

По состоянию на 22:00 30 декабря зафиксировано 142 боевых столкновения. В течение суток противник нанес три ракетных и 34 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 101 управляемую авиабомбу. Также совершено 2574 обстрела и 2759 ударов дронами-камикадзе.

Северо- и Южно-Слобожанское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы два авиаудара, пять сброшенных авиабомб и 60 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, включая удары из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении отражены восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы, а также в сторону Избицкого и Лимана.

Восточный участок фронта

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить украинские подразделения в районах Богуславки, Песчаного и Шейковки, один бой продолжается.

На Лиманском направлении зафиксировано 10 атак вблизи Заречного, Новоселовки, Ямполя и в направлениях Новосергеевки, Дробышево, Ставков и Дружелюбовки.

На Славянском направлении отражены три атаки в районе Дроновки и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении активных наступательных действий не отмечено.

Донецкое направление

На Константиновском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в оборону в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Быка и в направлениях Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении произошло 28 штурмовых действий. Бои продолжаются в трех локациях.

По предварительным данным, обезврежены 118 оккупантов, из них 68 безвозвратно, уничтожена техника, беспилотники и укрытия личного состава.

Южные направления

На Александровском направлении остановлены 11 атак, под авиаудар попала Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении зафиксированы 22 боестолкновения, два из них продолжаются, авиаударам подверглись несколько населенных пунктов.

На Ореховском направлении наступательных действий не было, однако зафиксированы удары КАБ по Орехову и Запорожью.

На Приднепровском направлении попытки продвижения в районе Антоновского моста успеха не имели.