Более 1200 захватчиков, 43 ББМ и самолет. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, Вооруженные силы уничтожают много вражеской техники в Харьковской области. В то же время россияне атакуют вблизи Крынок.

По данным аналитиков ISW, Россия пошла в наступление в Харьковской области для того, чтобы создать "буферную зону" для защиты своего приграничья от атак ВСУ.

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