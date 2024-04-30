Ситуация на фронте 30 апреля
Украинские военные отбили 33 атаки противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 2 радиолокационным станциям противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
От авиационных ударов пострадали:
- Леоновка Черниговской области;
- Усок Сумской области;
- Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая Харьковской области и город Харьков;
- Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области;
- Торское, Семеновка, Парасковиевка, Часов Яр, Константиновка, Архангельское, Калиновое, Новокалиново, Очеретино, Яснобродовка, Карловка, Новопокровское, Евгеновка, Воздвиженка, Александрополь, Макаровка, Старомайорское, Большая Новоселка и Урожайное Донецкой области;
- Малая Токмачка Запорожской области;
- Михайловка, Львовое, Крынки и Кизомыс Херсонской области.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Берестового и Новосергеевки Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении отражены 13 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новое, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 467 470 военных.
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