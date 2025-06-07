Более 1100 солдат, 15 танков и 300 дронов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

Война России против Украины

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года российские потери в войне уже достигли 200 тысяч солдат.

Однако россияне не прекращают боевых действий по линии фронта. Только за вчера, 6 июня, на фронте произошло более 160 боев. Треть из них - на Покровском направлении, где враг пытался вклиниться в оборону наших защитников.

Еще одним из горячих направлений на фронте является Сущина. Там, по данным Государственной пограничной службы, враг пытается расширить свой плацдарм.

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