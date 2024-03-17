Войска РФ пытаются наступать в районе Авдеевки с новой тактикой: карты ISW
ВСУ замедлили продвижение России на Авдеевском направлении. Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Великой Новоселки
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
16 марта продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
- к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
- к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;
- к западу от Кременной в районе Тернов;
- к югу от Кременной в районе Белогоровки.
Операция №2 - Донецкая область
Позиционные бои продолжались под Бахмутом 16 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались:
- к северо-востоку от Бахмута в районе Раздоловки;
- к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
- к западу от Бахмута в районе Ивановского и к востоку от Часового Яра;
- к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
По словам института, российские войска, вероятно, захватили Тоненькое (к западу от Авдеевки) и Невельское (к юго-западу от Авдеевки) не позднее 16 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 15 марта, показывает, что колонна российской бронетехники недавно продвинулась к западу от Тоненького, а дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 16 марта, показывают, что элементы российской бригады продвигаются в Невельское и поднимают флаг в нем.
15 марта командир украинского батальона, действующего близ Авдеевки, заявил, что российские войска близ Авдеевки внедряют инновации и заменяют классические “мясные атаки” пехоты с использованием бронетехники для усиления и поддержания постоянного давления на украинские силы.
Украинский командующий заявил, что российские войска атакуют несколькими “дивизиями” (вероятно, имеются в виду элементы дивизий, которые вряд ли будут укомплектованы в полном объеме) и что российские войска стремятся достичь численного превосходства десять к одному над украинскими силами на Авдеевском направлении.
Командующий заявил, что украинские войска замедлили продвижение России, но не может с уверенностью сказать, что ситуация стабильна.
Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 16 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Позиционные бои продолжались:
- к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
- к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Владимировки (к юго-востоку от Угледара на трассе Т0509 Угледар-Волноваха-Мариуполь).
Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Великой Новоселки на фоне продолжающихся позиционных боев в районе границы Донецкой и Запорожской областей 16 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 16 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к лесу на запад от Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки).
Позиционные бои продолжались к югу от Большой Новоселки близ Старомайорского.
"Южная ось"
16 марта в районе Работино и Вербового (к востоку от Роботино) на западе Запорожской области продолжались позиционные бои.
Также бои были и на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков.
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