Войска РФ пытаются наступать в районе Авдеевки с новой тактикой: карты ISW

ВСУ замедлили продвижение России на Авдеевском направлении. Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Великой Новоселки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

16 марта продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к западу от Кременной в районе Тернов;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 16 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Бахмута в районе Раздоловки;

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского и к востоку от Часового Яра;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

По словам института, российские войска, вероятно, захватили Тоненькое (к западу от Авдеевки) и Невельское (к юго-западу от Авдеевки) не позднее 16 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 15 марта, показывает, что колонна российской бронетехники недавно продвинулась к западу от Тоненького, а дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 16 марта, показывают, что элементы российской бригады продвигаются в Невельское и поднимают флаг в нем.

15 марта командир украинского батальона, действующего близ Авдеевки, заявил, что российские войска близ Авдеевки внедряют инновации и заменяют классические “мясные атаки” пехоты с использованием бронетехники для усиления и поддержания постоянного давления на украинские силы.

Украинский командующий заявил, что российские войска атакуют несколькими “дивизиями” (вероятно, имеются в виду элементы дивизий, которые вряд ли будут укомплектованы в полном объеме) и что российские войска стремятся достичь численного превосходства десять к одному над украинскими силами на Авдеевском направлении.

Командующий заявил, что украинские войска замедлили продвижение России, но не может с уверенностью сказать, что ситуация стабильна.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 16 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Владимировки (к юго-востоку от Угледара на трассе Т0509 Угледар-Волноваха-Мариуполь).

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Великой Новоселки на фоне продолжающихся позиционных боев в районе границы Донецкой и Запорожской областей 16 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 16 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к лесу на запад от Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжались к югу от Большой Новоселки близ Старомайорского.

"Южная ось"

16 марта в районе Работино и Вербового (к востоку от Роботино) на западе Запорожской области продолжались позиционные бои.

Также бои были и на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков.