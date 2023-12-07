Более 1100 оккупантов и 18 танков. Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 декабря, составили 1120 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 336 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков, 26 ББМ и 21 артсистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские военные отразили 34 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по вертолету врага.
Также, согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись в Степном Донецкой области. ВСУ также продлили контрнаступление в западной части Запорожской области и наземные операции на левом берегу Херсонской области.
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