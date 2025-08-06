На фронте более 110 боев: Генштаб назвал три самых горячих направления за сутки

По состоянию на 22:00, 5 августа, на фронте в течение суток произошло 113 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сутки российские войска нанесли два ракетных и 87 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1 531 дрон-камикадзе и осуществили 3 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 34 управляемые бомбы, а также совершил 263 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Украинские защитники остановили три вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григорьевка, Колодязи и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголово. Бои не утихают в четырех локациях.

Два штурмовых действия войск противника отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и в направлении Северска.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Луч, Молодецкое, Лисовка, Зверево, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

До сих пор продолжаются три боестолкновения.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 97 оккупантов, из них 65 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили два автомобиля, 10 БпЛА, одну антенну управления БпЛА; повреждены три пушки и одна антенна связи врага", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Темировка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов.

Ольговка подверглась удару неуправляемыми авиационными ракетами.

На остальных направлениях - без особых изменений.