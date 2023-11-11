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Более 100 тысяч жителей Газы перешли на юг, - ЦАХАЛ

Фото: более 100 тысяч палестинцев из Газы перешли на южную сторону (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 100 тысяч жителей Газы перешли с северной части на южную сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что более 100 000 палестинцев в Газе перешли с севера на юг сектора за последние два дня, поскольку были открыты гуманитарные коридоры, чтобы позволить людям убегать от боев.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил, что Иерусалим согласился временно прекратить военные действия в некоторых районах северной Газы для предоставления возможности палестинским гражданам покинуть этот район.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

 

 

 

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ИзраильХАМАССектор Газа