Более 100 тысяч украинцев заболели за неделю: ЦОЗ поделился данными о гриппе и COVID-19

Сколько людей заболело

По данным Министерства здравоохранения, в период с 3 по 9 ноября заболели 106 789 человек, среди них 58 753 - дети. В больницы попали 1 412 детей и 1 264 взрослых, всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.

Уровень заболеваемости остается фоновым и даже снизился на 2% по сравнению с предыдущей неделей.

Вакцины есть во всех регионах

Минздрав напоминает, что вакцинация - самый эффективный способ защиты от COVID-19 и гриппа.

Сделать прививку можно бесплатно у своего семейного врача, а для детей - также у педиатра. Все области обеспечены необходимым количеством доз.

Особенно рекомендуют ревакцинацию людям из групп риска - пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями и медработникам.

Что советуют врачи

Специалисты отмечают: при первых симптомах - кашле, насморке, боли в горле или повышенной температуре - нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Также важно оставаться дома во время болезни, пользоваться отдельной посудой и часто мыть руки, чтобы избежать распространения вирусов.

Данные об уровне заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Украине в течение недели с 3 по 9 ноября (инфографика ЦОЗ)