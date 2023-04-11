Более 100 россиян "пропали" в Луганской области после отказа вступить в ЧВК "Вагнера", - СМИ

5 апреля этого года около 500 мобилизованных из разных регионов России, в том числе Московской, Воронежской и Тверской областей, отправили тремя грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону для обучения и перевода в подчинение местной воинской части. Оттуда ночью мужчины были вывезены в Луганскую область.

По данным издания, по прибытии в Луганскую область группу военных РФ с одного самолета увезли на территорию Стахановского вагоностроительного завода. Туда, как утверждается, приезжал бывший так называемый "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов. Оккупанты рассказали своим родственникам о том, что к ним приехали представители ЧВК "Вагнера".

"Приехали представители ЧВК "Вагнера" с оружием, их около 30 человек. Сейчас будут просто крутить, крутить, хотят вывезти на какой-то полигон, начали давление прямо оказывать", - рассказали оккупанты.

Родные оккупантов рассказали, что 57 человек из 170 согласились подписать контракты с ЧВК "Вагнера" и уехали в неизвестном направлении. В результате 113 человек погрузили в машины и отвезли в Луганскую область, село Красная Таловка, на полигон Герасимовский. По прибытии они сообщили, что у них изымают телефоны. С 7 апреля они перестали выходить на связь.