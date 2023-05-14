Более 100 "прилетов". Войска РФ обстреляли две общины Сумской области

"В течение дня россияне совершили 8 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 109 взрывов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обстрелам подверглись населенные пункты Юнаковской и Белопольской общин.

Так, по Белопольской общине россияне били из минометов - зафиксировано 32 взрыва. При этом оккупанты также задействовали гранатометы, из-за которых было 59 взрывов.

Юнаковская община подверглась артиллерийскому обстрелу, в результате чего было 10 взрывов. Также войска РФ применили и миномет, из-за которого произошло восемь взрывов.

Предварительно, в результате вражеских обстрелов обошлось без потерь.

Напомним, 13 мая российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. В частности, россияне совершили шесть обстрелов региона.

Днем ранее военные РФ обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

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