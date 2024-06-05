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Более 100 млн евро в год. СМИ узнали детали соглашение о гарантиях безопасности с Эстонией

Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония будет предоставлять Украине военную помощь в размере 100 млн в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Проект двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной уже некоторое время циркулирует среди эстонских чиновников и политиков.

Издание сообщает, что содержание документа не разглашается до его подписания, однако известно, что он будет рассчитан на 10 лет и будет охватывать более широкое сотрудничество между Эстонией и Украиной.

Минимальные обязательства Эстонии по выделению 0,25% ВВП на военную помощь Украине будут действовать до 2027 года и составят около 450 миллионов евро за эти четыре года.

При этом издание отмечает, что платеж за 2024 год уже выплачен Украине.

Гарантии безопасности

Украина достигла значительного прогресса в укреплении своей безопасности, заключив соглашения о гарантиях с более чем 10 странами. Эти соглашения, рассчитанные на 10 лет, обеспечивают Украине помощь в различных сферах, включая экономику, оборону и другие важные области.

Стоит отметить, что конкретные обязательства в каждом соглашении различаются, отражая возможности и особенности каждого партнера.

Тем не менее, все эти соглашения объединяет общая цель: поддержка Украины в ее стремлении к миру, процветанию и стабильности.

Совсем недавно Украина подписала соглашения с Норвегией, Исландией и Швецией.

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