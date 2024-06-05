Более 100 млн евро в год. СМИ узнали детали соглашение о гарантиях безопасности с Эстонией

Проект двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной уже некоторое время циркулирует среди эстонских чиновников и политиков.

Издание сообщает, что содержание документа не разглашается до его подписания, однако известно, что он будет рассчитан на 10 лет и будет охватывать более широкое сотрудничество между Эстонией и Украиной.

Минимальные обязательства Эстонии по выделению 0,25% ВВП на военную помощь Украине будут действовать до 2027 года и составят около 450 миллионов евро за эти четыре года.

При этом издание отмечает, что платеж за 2024 год уже выплачен Украине.