Более 100 атак и шесть авиаударов: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

С начала суток вдоль общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 102.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Захватчики наносят удары по районам Черниговской и Сумской областей. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Железный Мост, Покровка, Белая Гора, Кучеровка, Бобылевка, Александровка, Заречное, Большая Писаревка, Прогресс, Бачевск, Миропольское; под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Осоевка и Угроиды.

Ситуация на фронтах

Одну атаку отбили украинские воины в районе Волчанска на Харьковском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызово и в сторону Петропавловки. Продолжается бой.

На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполовка и Торское. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши подразделения отбили наступление противника вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают две вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 45 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБов оказался населенный пункт Новоторецкое.

На Новопавловском направлении наши защитники отражают атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Свободное Поле. Десять из четырнадцати наступательных действий врага отбиты, бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили три вражеские атаки. Противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки.

Одну безуспешную попытку продвинуться вперед противник имел на Приднепровском направлении. Авиаудару подверглась Одрадокаменка.

На Курском направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений, из которых три до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив девять КАБ, также совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.