RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 10 ударов за день. Россияне обстреливают Харьковскую область: есть пострадавшие

Фото: россияне обстреливают Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты за день нанесли по Харьковской области более 10 ударов. В результате обстрелов пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА і заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Оккупанты продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области. Только за день - более 10 ударов", - сообщили в администрации.

По данным ОВА, около 13:30 в результате обстрела Купянска:

  • был разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда,
  • повреждены по меньшей мере 5 частных домов.

"Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте", - сообщили в администрации.

Синегубов сообщил, что из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину. Сейчас она госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение. 

"Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека", - заявил глава ОГА.

Ситуация в Харьковской области

Следует отметить, что Харьков и область постоянно обстреливают вражеские войска. К тому же, продолжаются бои на Купянском направлении.

Напомним, 28 января спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Детальнее о ситуации под Купянском, основных угрозах и о том, когда Россия может решиться на большой штурм, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины