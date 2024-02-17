Более 10 ударов за день. Россияне обстреливают Харьковскую область: есть пострадавшие

"Оккупанты продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области. Только за день - более 10 ударов", - сообщили в администрации.

По данным ОВА, около 13:30 в результате обстрела Купянска:

был разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда,

повреждены по меньшей мере 5 частных домов.

"Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте", - сообщили в администрации.

Синегубов сообщил, что из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину. Сейчас она госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение.

"Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека", - заявил глава ОГА.

Ситуация в Харьковской области

Следует отметить, что Харьков и область постоянно обстреливают вражеские войска. К тому же, продолжаются бои на Купянском направлении.

Напомним, 28 января спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Детальнее о ситуации под Купянском, основных угрозах и о том, когда Россия может решиться на большой штурм, - в материале РБК-Украина.

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