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Более 10 тысяч гривен получают 1,5 млн пенсионеров: сколько платят остальным

Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 1,5 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсию свыше 10 тысяч платят 14,8% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, по состоянию на 1 июля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 3000 гривен - 3,7%, 380 611 человек, средняя пенсия - 2 287,07 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен - 32,0%, 3 277 946 человек, средняя пенсия - 3 342,60 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен - 20,5%, 2 101 408 человек, средняя пенсия - 4 509,81 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен - 29,0%, 2 980 310 человек, средняя пенсия - 6 858,67 гривен,
  • более 10000 гривен - 14,8%, 1 519 447 человек, средняя пенсия - 15 809,24 гривен.

Средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. Пенсии выросли на 621,12 гривен или на 10,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 83 908 человек до 10 259 722 человек.

 

Пенсии и инфляция

Ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться. Потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем год назад. При этом пенсии выросли всего на 10,7%.

В госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как прожиточного минимума, так минимальной зарплаты, от которых зависят пенсии отдельных категорий.

Единственной формой повышения пенсий будет их индексация. Индексация прошла в марте, и до конца года повышений не ожидается.

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