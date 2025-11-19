Более 10 прилетов, горит высотка и есть пострадавшие: последствия атаки РФ на Харьков

Синегубов рассказал, что в первую очередь, под ударом 11 дронов оказались Слободской и Основянский районы города. Он сообщил, что:

зафиксировано попадание в 9-этажный дом с последующим возгоранием;

вспыхнули гаражи.

Мэр Харькова информировал, что попадание в дом произошло в Слободском районе.

"В результате удара по многоэтажке есть пострадавшие, количество уточняется... Из пострадавшего подъезда многоэтажки эвакуированы 22 человека", - писал Терехов.

Также он сообщал, что была предварительная информация о попадании возле одного из медицинских учреждений города.

"Есть информация о раненом враче, повреждениях самого здания и автомобилей. Информация уточняется", - говорилось в сообщении.

Обновлено в 01:50

"Один из прилетов пришелся на двор школы в Слободском районе", - рассказал Терехов.

Пострадавшие

По данным Харьковской ОВА, по состоянию на 00:43 в Харькове получили ранения 5 человек.

Обновлено 00:58

Олег Синегубов написал, что количество пострадавших возросло до семи. За помощью медиков обратились еще два человека.

Обновлено в 01:33

Количество пострадавших в Харькове постоянно растет. По последним данным, медики оказывают помощь уже 22 людям.

Также в ОВА рассказали, что среди пострадавших 13-летняя девочка. У нее острая реакция на стресс.

Обновлено в 01:50

На данный момент в Харькове 29 пострадавших.

Обновлено в 02:01

Глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 32. Среди них еще один ребенок - 9-летняя девочка. У нее тоже острая реакция на стресс.