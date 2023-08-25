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Более 10 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Тайвань, Пятница 25 августа 2023 06:33
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Более 10 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня Фото: истребители из Китая вошли в зону ПВО Тайваня (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

В зону "ответа" Тайваня сегодня, 25 августа, вошли 13 китайских истребителей и 5 военных кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечают в министерстве обороны Тайваня, Китай возобновил военную активность вокруг острова. В частности, в ведомстве обнаружили 22 самолета, в том числе истребители, бомбардировщики и беспилотники. 13 из них вошли в зону "ответа" островного государства.

Тайвань отправил свои самолеты и корабли для наблюдения. Утверждается, что Китай не объявлял о проведении учений в настоящее время в этом районе.

Конфликт Тайваня и Китая

Китай считает Тайвань своей страной. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

19 августа Китай начал воздушное и морское патрулирование и обучение ВМС и ВВС вокруг острова. США призвали Пекин прекратить военное давление на Тайвань и заявили, что будут продолжать внимательно следить за ситуацией.

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