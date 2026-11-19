С начала сотрудничества реализовано три этапа проекта ОКО ЗА ОКО. В рамках первого военным передали 25 разведывательных комплексов SHARK общей стоимостью 325 млн грн.

Вторая волна обеспечила подразделения территориальной обороны 600 единиц коллективного пехотного вооружения – гранатометами, минометами и пулеметами на 400 млн грн. В рамках третьей десантно-штурмовые войска получили 10 комплексов разведки и поражения "Пульстрон" общей стоимостью 500 млн грн.

В настоящее время продолжается четвертая волна - "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", направленная на противодействие враждебным беспилотникам, в поддержку которой ОККО уже направила более 500 млн грн.

За четыре года проекта более 2,5 миллионов водителей присоединились к инициативе.

"Для меня "ОКО ЗА ОКО" яркий пример того, что помогать не значит каждый раз делать что-то чрезвычайное. Можно просто заправиться PULLS, перевести баллы Fishka или задонатить. И эти простые действия трансформируются в огромные суммы", - комментирует Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу и развитию ОККО .

По его словам, клиенты делают это снова и снова уже четвертый год, и это самый лучший ответ тем, кто говорит, что люди устали помогать.

"Благодарим их за доверие, а команде "Вернись живым" - за партнерство, благодаря которому мы можем системно помогать нашим защитникам", - констатировал он.

Как отмечает Олег Карпенко, заместитель директора фонда "Вернись живым", системное партнерство с бизнесом дает возможность планировать.

"Благодаря сотрудничеству с такими компаниями, как ОККО, в рамках "Дронопада" подразделения могут рассчитывать на регулярную и своевременную поддержку, а Фонд - прогнозировать поступления и планировать закупки. Это позволяет не просто реагировать на срочные запросы, но и иметь возможность контрактовать заранее средства, производство которых занимает несколько месяцев." Именно в этом заключается ключевая ценность", - добавил он.