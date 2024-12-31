"Месть за поддержку Украины". Пророссийские хакеры атаковали сайты нескольких городов Франции

Группировка пророссийских хакеров NoName атаковала сайты нескольких городов Франции. Такие действия она назвала "местью" за поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
Как пишет издание, из-за кибератаки не работают сайты городов Марсель и Тарб, а также департамента Верхняя Гаронна.
Хакеры также отмечали, что атаковали сайты таких городов, как Нант, Бордо, Пуатье, По, Ним, Ницца, Анжер, Гавр и Монпелье, а также департамента Лес-Ланд, Французской Полинезии и Новой Каледонии, но нарушения в их работе зафиксировано не было.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози подтвердил, что сайт города подвергся атаке.
В свою очередь мэрия Марселя сообщила французским СМИ, что серверы, на которых размещаются городские сайты, подверглись атакам, в результате которых им пришлось ввести в действие "защитные механизмы, которые привели к тому, что они стали недоступны".
Напомним, 28 декабря стало известно, что пророссийская хакерская группа Noname057 атаковала около десятка официальных сайтов Италии.
В частности, под кибератактой находились сайты Министерства иностранных дел Италии и двух аэропортов Милана.
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