"Месть за поддержку Украины". Пророссийские хакеры атаковали сайты нескольких городов Франции

Как пишет издание, из-за кибератаки не работают сайты городов Марсель и Тарб, а также департамента Верхняя Гаронна.

Хакеры также отмечали, что атаковали сайты таких городов, как Нант, Бордо, Пуатье, По, Ним, Ницца, Анжер, Гавр и Монпелье, а также департамента Лес-Ланд, Французской Полинезии и Новой Каледонии, но нарушения в их работе зафиксировано не было.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози подтвердил, что сайт города подвергся атаке.

В свою очередь мэрия Марселя сообщила французским СМИ, что серверы, на которых размещаются городские сайты, подверглись атакам, в результате которых им пришлось ввести в действие "защитные механизмы, которые привели к тому, что они стали недоступны".