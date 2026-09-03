Месть за "Охматдет"? В России подстрелили генерала, которому СБУ объявила подозрение

Нападение возле магазина

По данным прокремлевских СМИ, покушение произошло утром 3 сентября в поселке Пробуждение Саратовской области. Военный выходил из магазина, когда к нему подъехал неизвестный на мотоцикле и открыл огонь.

Нападавший произвел два выстрела. Одна пуля попала в лицо офицера, вторая ранила его в тело. После этого мужчина скрылся, а пострадавшего доставили в Саратов. Сейчас врачи борются за его жизнь.

О том, что ранения получил именно генерал-майор Николай Варпахович, пишет "Досье шпиона". По имеющимся данным, он командует 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией дальней авиации ВКС РФ.

Что известно о Варпаховиче в контексте войны

31 августа 2026 года СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили Варпаховичу о подозрении. Украинское следствие считает его причастным к ракетному удару по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года.

По версии следствия, подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса "воздух-земля" с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Согласно официальным данным, в результате ракетного удара по детской больнице погибли два человека - молодой врач и дедушка одной из маленьких пациенток.

Кроме того, согласно данным, которые изучило издание ASTRA, среди адресов Варпаховича указан поселок Пробуждение в Энгельсском районе Саратовской области.

Таким образом, место предполагаемого нападения совпадает с одним из адресов, связанных с российским генералом. При этом обстоятельства покушения и мотив нападавшего на данный момент не установлены.