Месть за 51-й арсенал ГРАУ? Эксперт назвал цель российского удара по Киеву

Сегодняшний ракетный удар России по Киеву был местью за атаку Украины на 51-й арсенал ГРАУ во Владимирской области РФ 22 апреля. Там хранились около 105 тысяч тонн вооружения и ракет различного типа.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
"Понятно, куда наносились в целом удары. Это было, скажем так, по городам, где есть предприятия, которые работают на нашу оборону. Кроме того, параллельно, как всегда тоже, наносился удар практически по большинству наших аэродромов. То есть и Миргород, и Озерное, и Васильков, и самое дальнее Староконстантинов, туда тоже летело", - сказал Романенко.
Но, как отметил эксперт, основной удар в этот раз оккупанты нанесли по Киеву.
"И исходя из этого можно понять, что это была месть за удар по российскому 51-му арсеналу ГРАУ. Потому, что этот удар был не очень хороший и организованный и не настолько массовый как раньше россияне использовали. Были пуски были по 127 ракет, например, 26 августа россияне запустили 127 ракет. Сейчас они то, что успели подготовить на скорую руку, все использовали", - добавил он.
В то же время, по словам Романенко, с "Искандерами" у россиян, скорее всего, уже начинаются проблемы, потому что оккупанты начали снова шире использовать северокорейскую баллистику.
Напомним, 22 апреля во Владимирской области РФ прогремели взрывы на 51-м арсенале Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.
Из-за взрывов и пожара из ближайших населенных пунктов объявили эвакуацию. А местные жители заявили, что незадолго до взрывов были слышны звуки беспилотников.
Как известно, на 51-м арсенале ГРАУ хранились около 105 тысяч тонн вооружения и ракет различного типа. По информации РБК-Украина, это была одна из самых сложных целей для поражения, учитывая то, как его охраняют.
Напомним, сегодня ночью, 24 апреля, российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и беспилотниками ночью.
Из-за вражеской атаки в Святошинском районе была частично разрушена жилая многоэтажка. Мирные жители оказались под завалами.
По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки погибли 10 человек, еще 90 - пострадали.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, с помощью такого удара Россия могла попытаться надавить на США на фоне намерений Вашингтона как можно скорее остановить войну.
Подробнее о последствиях сегодняшней атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.
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