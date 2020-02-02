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Помпео заявив про зростання впливу Китаю та Росії

Новини » Політика     02.02.2020 - 13:42
Помпео заявив про зростання впливу Китаю та Росії
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар США 2 лютого перебуває з візитом у Казахстані

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео у ході свого візиту у Казахстан попередив про зростання впливу Китаю та Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, російські та китайські інвестиції можуть у довгостроковій перспективі завдати шкоди суверенітету Казахстану.

"Держсекретар США в Казахстані, як і раніше в Білорусі і Україні, нагадав про зростаючий вплив Росії і Китаю. Зокрема, Помпео говорив про те, що російські і китайські інвестиції можуть в довгостроковій перспективі завдати шкоди суверенітету країни", - пише видання.

Крім того, перед зустріччю з казахським президентом Касим-Жомартом Токаєвим Попмпео провів зустріч з родичами етнічних казахів-мусульман, що були поміщені в табори перевиховання в китайській провінції Сіньцзян або зникли там безвісти. Держсекретар США закликав владу Казахстану приєднатися до кампанії тиску на Китай.

"США звертаються до всіх країн із закликом приєднатися та вимагати припинення цих репресій. Ми закликаємо забезпечити безпечний притулок для біженців з Китаю", - підкреслив він.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Морган Ортагус заявила, що Сполучені Штати Америки (США) продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму Україні.

Як писало РБК-Україна, у ході візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео запевнив у підтримці з боку Вашингтону в боротьбі проти російської агресії.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитайМайк Помпео
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