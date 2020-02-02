ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помпео заявил о росте влияния Китая и России

Новости » Политика     02.02.2020 - 13:42
Помпео заявил о росте влияния Китая и России
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госсекретарь США 2 февраля находится с визитом в Казахстане

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в ходе своего визита в Казахстан предупредил о росте влияния Китая и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, российские и китайские инвестиции могут в долгосрочной перспективе нанести ущерб суверенитету Казахстана.

"Госсекретарь США в Казахстане как и ранее в Беларуси и Украине, напомнил о растущем влиянии России и Китая. В частности, Помпео говорил о том, что российские и китайские инвестиции могут в долгосрочной перспективе нанести ущерб суверенитету страны", - пишет издание.

Кроме того, перед встречей с казахским президентом Касым-Жомарт Токаевым Попмпео провел встречу с родственниками этнических казахов-мусульман, которые были помещены в лагеря перевоспитания в китайской провинции Синьцзян или пропали там без вести. Госсекретарь США призвал власти Казахстана присоединиться к кампании давления на Китай.

"США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и требовать прекращения этих репрессий. Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая", - подчеркнул он.

Напомним, спикер Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты Америки (США) продолжат вводить санкции против России до возвращения Крыма Украине.

Как писало РБК-Украина, в ходе визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии.

Белый дом блокирует публикацию оригинальных писем о задержке помощи Украине США пока не готовы к окончательному снятию санкций с Беларуси, - Помпео
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайМайк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь