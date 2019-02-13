Помпео заявив про плани США ввести нові санкції проти Росії

Додаткові санкції пов'язані з отруєнням Скрипалів у Солсбері

Соединенные Штаты Америки (США) планируют ввести дополнительные санкции против России в связи с отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери (Британия). Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

В свою очередь, в МИД России в очередной раз инцидент с отравлением Скрипалей назвали "мутной историей". При этом Лавров отметил, что дополнительные санкции против России являются неоправданным шагом, который усугубит ситуацию в двусторонних отношениях.

Кроме того, Лавров предостерег США от вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями против России в ответ на захват украинских моряков. В частности, Британия и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении РФ были озвучены Брюсселем в предстоящие недели.

Отметим, на прошлой неделе в Палате представителей США заявили о неэффективности санкций против России.