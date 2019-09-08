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"Талібан" пригрозив США втратами в Афганістані через відмову від переговорів

Новини » Політика    08.09.2019 - 18:28
"Талібан" пригрозив США втратами в Афганістані через відмову від переговорів
Ілюстративне фото (Paula Bronstein/Getty Images)

Раніше Трамп скасував переговори з "Талібаном" через теракт в Кабулі

Через відмову від переговорів громадяни США в Афганістані понесуть ще більші втрати, ніж зараз. Про це заявив представник терористичної організації "Талібан" Забихулла Муджахід, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поширеній заяві йдеться, що "американці постраждають більше, ніж хто б то не було, за відмову від переговорів".

"Обидві сторони були зайняті підготовкою до оголошення і підписання мирної угоди, але тепер президент США припинив мирний діалог... це призведе до великих втрат для США", - сказав Муджахід.

За його словами, переговори між сторонами йшли досить успішно до суботи.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував заплановані переговори з представниками ісламістського угрупування "Талібан" і президентом Афганістану Ашрафом Гані у зв'язку з останнім терактом в Кабулі, вчинених цією організацією.

Трамп заявив, що делегація "високопоставлених талібів" повинна була прибути в Сполучені Штати, щоб провести "секретну зустріч" в заміській резиденції президента США.

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Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан
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