Помпео заявив, що буде працювати над поверненням Росії в G7

Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Сполучені Штати будуть працювати над поверненням Росії в G7. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox59.

На питання, чи згоден Помпео з заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію слід запросити назад на саміт G7 в наступному році, він відповів, що США "повинні це робити".

"Президент вважає, що це те, що ми повинні робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати для досягнення цієї мети", - сказав Помпео.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками саміту G7 в Біарріце заявив, що країни "Великої сімки" не прийшли до консенсусу з приводу повернення Росії в "велику сімку".

РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріце, наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи.

Раніше повідомлялося, що на саміті G7 обговорювалося питання повернення до формату G8 з участю Росії і лідери "Великої сімки" відхилили цю ідею, але вирішили посилити координацію з Москвою.