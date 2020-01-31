Помпео запевнив Україну в підтримці у боротьбі з російською агресією

У ході візиту до України держсекретар США Майк Помпео запевнив у підтримці з боку Вашингтона в боротьбі проти російської агресії. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Повідомляється, що на сьогоднішніх переговорах Помпео і міністра закордонних справ України Вадима Пристайка піднімалися питання політичної і практичної взаємодії. Сторони обговорили дії на міжнародній арені, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності України.

"Помпео в ході переговорів запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що США підтверджують свою позицію введенням 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються окремих осіб і компаній в Криму.

Нагадаємо, вчора Помпео прибув з офіційним візитом до України. Держсекретар США буде перебувати в країні до 1 лютого.

Сьогодні очікується зустріч Помпео з президентом України Володимиром Зеленським.