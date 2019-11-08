Помпео виступив за розширення НАТО

НАТО може втратити свою значимість і ризикує застаріти, якщо альянс не розширити і не змінити. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає Reuters.

Помпео закликав альянс адаптуватися до реалій сучасної геополітики.

"Сімдесят років потому НАТО потребує розширення і змін. НАТО повинно протистояти сьогоднішнім реаліям і викликам сьогодення", - сказав Помпео під час сесії питань і відповідей після виступу в Берліні.

Держсекретар США додав, що НАТО завжди знаходиться перед ризиком застаріння.

"Якщо країни вважають, що вони можуть отримати вигоду в плані безпеки, не надаючи НАТО необхідні ресурси, якщо вони не виконують своїх зобов'язань, існує ризик того, що НАТО може стати неефективною або застарілою організацією", - додав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що НАТО знаходиться в коматозному стані через повну відсутності координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Також РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не підтримує позицію Макрона. За словами Меркель, НАТО не повинні виступати з критикою на адресу всіх членів, навіть якщо виникають певні спірні ситуації один між одним.