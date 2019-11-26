Помпео: США мають розслідувати втручання України у вибори

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео не виключає, що Україна втручалася в американські вибори

Сполучені Штати Америки (США) мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає кореспондент CNN Ману Ражу у Twitter.

Зокрема, Помпео відмовився відповідати на запитання, чи говорив він з адвокатом президента США Руді Джуліані перед відкликанням Марі Йованович з посади посла США в Україні.

"Мені нічого сказати щодо розслідування в Україні... У нас була дуже чітка політика щодо України", - зазначив він.

У той же час Помпео не виключив, що Україна втручалася в американські вибори в 2016 році.

"Щоразу, коли з'являється інформація, яка вказує на те, що країна втручалася в американські вибори... У нас є обов'язок намагатися розслідувати це", - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, американська розвідка переконана, що Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну.

РБК-Україна також писало, що колишній радник президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.