Помпео: США будуть боротися з Росією за вплив на східному фланзі НАТО

Помпео заявив, що Росія ніколи не стане другом для свободи і суверенітету менших націй

"Мы не должны позволять Путину вбивать клинья между друзьями в НАТО", - заявил Помпео журналистам перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Венгры слишком хорошо знают, что авторитарная Россия никогда не станет другом для свободы и суверенитета меньших наций", - добавил он.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа представила финальную версию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

До этого госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Российская Федерация хочет вытеснить Соединенные Штаты Америки с Ближнего Востока, однако этого не произойдет.

РБК-Украина писало, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.